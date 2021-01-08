Transferle ilgili Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Kamara

Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II’da ve TFF 1.Lig takımlarından Menemenspor’da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2 buçuk+1 yıllık sözleşme imzaladı.











