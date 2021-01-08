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Transfer açıklandı: Mohammed Kesselly Hatayspor'da

Son dakika transfer haberi... Hatayspor, Mohammed Kesselly Kamara transferini açıkladı. Liberyalı forvet oyuncusu ile bir yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Daha önce Los Angeles Galaxy II forması giyen Kamara, ligin ilk yarısında Menemenspor formasıyla 10 maçta 4 gol atıp 3 asist yapmıştı.

08 Ocak 2021, Cuma 18:33 Son Güncelleme:
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Transfer açıklandı: Mohammed Kesselly Hatayspor'da

Transferle ilgili Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Kamara

Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II’da ve TFF 1.Lig takımlarından Menemenspor’da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2 buçuk+1 yıllık sözleşme imzaladı.


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