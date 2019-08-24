Bolu’daki Abant Tabiat Parkı’nda yarın başlayacak "9. Transanatolia Rally Raid" yarışı, 7’nci günün sonunda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de sona erecek. Yedi ülkeden 129 sporcunun katılacağı yarışlara, Abant Tabiat Parkı’ndan start verilecek. Rallinin ilk gününde Beypazarı, Nallıhan ve Gordion etaplarını tamamlayacak sporcular, Haymana’da mola verecek. Acıgöl, Kapadokya, Kahramanmaraş, Nemrut Dağı ve Mardin etaplarını da geçecek sporcular, yarışın son gününde "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe’ye ulaşacak.

Toplam 2 bin 300 kilometrelik rota üzerinde gidecek ralliciler, çeşitli etaplarda mücadele edecek. Yarın başlayacak zorlu yarış öncesi Abant Tabiat Parkı’ndaki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Transanatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, uzun soluklu ve strateji ağırlıklı olan yarışlara her türlü arazi aracı, motosiklet, ATV, otomobil ve kamyonların katıldığını söyledi.

Yarışlarda sadece hızlı olmanın yetmediğini, dayanıklılığın da önemli olduğunu ifade eden Büyükpınar, "Aynı zamanda çok ciddi bir navigasyon ve strateji yarışı. İlk defa FIA şampiyonasına aday olduk. Eğer adaylığımız bu yarışın sonunda kabul edilirse Türkiye’nin ikinci FIA, yani Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun desteklediği bir şampiyona haline gelecek. Şu anda dünyada bu kategoride 4 yarış var. Biz de beşincisi olma yolundayız." dedi.

"Yarışın arkasında tarih, kültür ve coğrafya var"

Transanatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen de 2 bin 300 kilometrelik bir parkuru 7 gün içinde tamamlayacaklarını söyledi.

18 özel etabın yer aldığı parkurda 129 sporcunun 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 ’4X4’ araç ve 3 kamyonla mücadele edeceğini belirten Çelen, şunları kaydetti:

"Yarışın arkasında tarih, kültür ve coğrafya var. Ülkemizin önemli coğrafi güzelliklerini, doğal değerlerini, tarihi değerlerini, kültürünü öne çıkartmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın bir sloganı vardı, tarihin sıfır noktasına yolculuk. Yarış Göbeklitepe’de bitecek. Kısacası bu yolculuk Bolu’dan tarihin sıfır noktasına bir yolculuk olacak."

Otomobil kategorisinde yarışacak sporculardan Mert Becce ise yarışın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye’de motor sporları için çok önemli bir organizasyon, inanılmaz bir maraton. Bizim için en zorlu ve en keyifli yarış." diye konuştu.

AA