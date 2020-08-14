TransAnatolia 2020 Dolmabahçe’den başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, 10. yılında yerli ve yabancı katılımcılarına muhteşem rotasıyla unutulmaz bir deneyim sunacak.

Anadolu Spor Organizasyonları Kulübü tarafından Spor Toto, Mitsubishi Motors, Anlas, Silverzone, İzeltaş, General Tire, Yiğit Akü, Reeder ve Fikirmedya sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, 15-22 Ağustos tarihlerinde 2 bin 850 kilometrelik parkurda koşulacak.

TOSFED ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle gerçekleştirilen TransAnatolia 2020’de 25 motosiklet, 37 4×4 otomobil, 3 SSV, 5 ATV olmak üzere toplam 70 araç, yarın saat 19.00’da Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek seremonik start ile macera dolu yolculuğa çıkacak.

Pazar sabahı Kemerburgaz’dan hareketle Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek ekipler; Bolu Abant, Haymana, Tuz Gölü rotası ile Karaman’a ulaşacak. Yarış, Bolkar Dağları’ndaki zorlu etaplardan sonra benzer dönüş rotasıyla İstanbul Şile’de sona erecek.

Zorlu mücadeleye katılan sporcular arasında, motosiklet kategorisinde Dakar yarışçılarından Fransız Xavier de Soultrait, İtalyan Alessandro Botturi, TransAnatolia 2019 birincisi İtalyan Maurizio Gerini, Fransız Adrien Van Beveren, Fransız Red Bull pilotu Camille Chapeliere ve iki kez İtalya şampiyonu olan Jacopo Cerutti gibi isimler yer alıyor.