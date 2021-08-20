Federasyondan yapılan açıklamada, trampolin cimnastikte 1996 ve 1998 Dünya Şampiyonalarında bronz, 1997 Dünya Kupası’nda altın madalya kazanan 1972 doğumlu Evgeny Beliaev ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Beliaev’in, Trampolin Cimnastik Milli Takımı’nın 2024 Paris Olimpiyatları çalışmaları kapsamında Bolu’da gerçekleştirdiği hazırlık kampını ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastiğinin yeni hedefinin tüm olimpik branşlarda olimpiyat kotası kazanmak olduğunu aktardı.

Trampolinde Avrupa şampiyonası seviyesinde ilk madalyalarını bu yıl kazandıklarını anımsatan Çelen, "Artık Türk cimnastiğinin hedefi tüm olimpik branşlarda olimpiyat kotası kazanmak. Tokyo Olimpiyatları’nda artistik cimnastikte kazandığımız başarıların ardından trampolinde de Paris Olimpiyatları’nda kota hedefliyoruz. İnşallah teknik kurulumuz, hocalarımız ve yeni antrenörümüz Evgeny Beliaev ile birlikte kalan hedeflerimizi gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)