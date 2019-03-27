Trae Young, Jordan ve Curry’yi geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Atlanta Hawks, çaylak oyun kurucusu Trae Young’ın 33 sayı, 12 asistle etkili olduğu New Orleans Pelicans deplasmanından 130-120 galip ayrıldı.

Altıncı kez aynı maçta 30 sayı ve 10 asist barajlarını geçen Young, NBA’deki ilk sezonunda en fazla 30 sayı, 10 asistlik performans sergileyen oyuncular listesinde Michael Jordan ve Stephen Curry’yi geride bıraktı.

20 yaşındaki basketbolcu, 1960-61 sezonunda bunu 25 defa başaran Oscar Robertson’ın arkasında 2. sıraya yerleşti.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 125-116 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 106-116

Miami Heat-Orlando Magic: 99-104

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 112-103

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 108-94

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 111-122

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 120-130

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 121-125

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 95-92

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 124-106

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