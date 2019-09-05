İki sezon öncesinde uygulanan transfer politikaları Trabzonspor’u mali anlamda bir hayli sıkıntıya sokmuştu. Birçok dönemde bonservis gelir-gider dengesinden zarar eden Fırtına, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından yükselişe geçti. 8 Nisan 2018’de göreve gelen Ağaoğlu, “Maddi anlamda işimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel yok” ifadelerini kullandı. Fırtına’nın patronu, dediğini yaptı ve Bordo-Mavililer’i kısa sürede ekonomik anlamda rahatlatmayı başardı.

17 isme 4 milyon Euro

Geçen sezon 16 milyon Euro’luk oyuncu satışı gerçekleştiren Karadeniz ekibi, transfer ettiği isimler için de 2 milyon Euro ödedi. 14 milyon Euro kâr elde eden Fırtına, yeni sezon öncesinde de Yusuf’u 16.5 milyon Euro’luk astronomik bir rakamla Lille’e gönderdi. Kadrosuna kattığı 17 futbolcu için ise 4 milyon Euro harcayan Trabzonspor, iki sezonda bonservis gelirlerinden 26.5 milyon Euro artıya geçti.

16 milyon Euro cepte

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları maaş bütçesinde de büyük tasarruf sağladı. Bordo-Mavili yönetim, 30 milyon Euro’yu aşan maaş tablosunu, 14 milyon seviyesine çekti. Bu alanda da 16 milyon Euro’yu kasasında tutan Karadeniz temsilcisi, toplamda bonservis gelirleri ile beraber sadece 2 sezonda 43.5 milyon Euro’luk (277 milyon TL) bir kâr sağladı.

Maden gibi işliyor

Bu süreçte Bordo-Mavili altyapı da maden gibi işliyor... Yusuf’un, Lille’e gidişi, Trabzon altyapısındaki isimlere de umut oldu. Abdülkadir Ömür’ün ismi de devlerle anılırken, iki sezon önce hiç konuşulmayan Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır da performanslarıyla Avrupa’ya göz kırpmaya başladı.

Yıldızlar da kadroya katıldı

Bu süreçte kadro sadece gençleşmedi aynı zamanda yıldız isimler de Trabzonspor’a katıldı. Önce kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Afrika Kupası başta olmak üzere 12 kupası bulunan John Obi Mikel renklere bağlandı, daha sonra geçen sezon Liverpool ile Devler Ligi’ni kazanan Daniel Sturridge transfer edildi. Transferi imkansız gibi görünen İngiliz oyuncu’nun da 2 Devler Ligi, 1 İngiltere Premier Lig ve 2 İngiltere Kupası şampiyonluğu bulunuyor.