Trabzon'un çocuğu Abdülkadir Ömür

Süper Lig'de bir maçta 2 kez ağları havalandıran en genç oyuncu olan Abdülkadir Ömür (19 yıl 5 ay 28 gün), Bordo-Mavili formayla attığı 6 golün 5’ini Trabzon’daki maçlarda kaydetti.

25 Aralık 2018, Salı 06:30
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Trabzon'un çocuğu Abdülkadir Ömür

Trabzonspor formasını ilk kez 2016’da Adanaspor ile oynanan kupa maçında terleten Abdülkadir, resmi maçlardaki ilk golünü ise yine 2016’da bir kupa karşılaşmasında attı. Avni Aker’deki 5-0’lık Kızılcabölük mücadelesinde ağları havalandırdı. Genç yıldız, geçen sezondan itibaren ise düzenli süre almaya başladı.

2017-2018’de çıktığı 29 lig karşılaşmasında 3 gol, 6 asistle oynayan genç futbolcu, bu 3 golün 2’sini Akyazı’da kaydetti. İç sahadaki maçlarda farklı oynayan yıldız futbolcu, Akyazı’daki son Rize mücadelesinde de şov yaptı, 2 golle galibiyette kilit rol oynadı.

Bordo-Mavili forma ile resmi maçlarda toplam 6 golü bulunan Abdülkadir, bunun 5’ini iç sahada kaydetti. Öte yandan başarılı futbolcu, bir maçta 2 kez ağları havalandıran en genç oyuncu unvanını da (19 yıl, 5 ay, 28 gün) son Rize mücadelesinde kaptı.​

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