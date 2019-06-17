Trabzonspor geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd'un peşinde... Bordo- Mavililer, iki kanatta da oynayabilen futbolcu için çalışmalarını hızlandırdı. Portekiz ekibi Guimaraes ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşıdaki oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor.

TÜRKİYE'DE KALMAYI İSTİYOR

Başkent ekibinde geçen sezon oynadığı futbolla iz bırakan Boyd'un da yakın çevresine yaptığı açıklamada Türkiye'den ayrılmak istemediği öğrenildi. Genç yıldız geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmaya çıktı ve 6 gol atarken 4 de asist yaptı.

STOPERE MARAS!

Karadeniz Fırtınası, transferde derinden gidiyor... Trabzonspor, stoper bölgesi için yeni bir aday daha belirledi. Portekiz temsilcisi Chaves'te forma giyen Nikola Maras Bordo-Mavililer'in stoperdeki yeni adayı... 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Kaynak: Takvim