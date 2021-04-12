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Trabzonspor'un zorlu fikstürü başlıyor

Son 5 lig maçından 1 galibiyet alabilen Trabzonspor için esas zorlu fikstür yeni başlıyor. Fırtına sırasıyla Hatay, Galatasaray (d), Karagümrük ve Göztepe (d) ile karşılaşacak.

12 Nisan 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un zorlu fikstürü başlıyor

Bordo-Mavililer, zirve yarışında fırsat tepmeye devam ediyor... Fırtına son 8 lig maçında sadece 2 galibiyet alabilirken, bu periyotta toplam 14 puan kaybetti. Fırtına üst üste 3 haftadır rakipleriyle berabere kalırken, esas zorlu fikstür şimdi başlıyor.

Önümüzdeki hafta ligin flaş takımı Hatayspor’la karşılaşacak olan Trabzonspor, sonrasında Galatasaray ile derbiye çıkacak. Devamında Fırtına’nın rakipleri; ilk 5 mücadelesi veren Karagümrük ve Göztepe...

Sezonu en azından ilk 3 potasında bitirmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, bu periyotta üst üste galibiyetler alıp ayağa kalkmak istiyor. Trabzonspor, ligin ilk yarısındaki aynı fikstürde 3 galibiyet almış, sadece Galatasaray’a mağlup olmuştu.


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