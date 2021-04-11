7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe derbisiyle son bulan Bordo-Mavililer, o yenilginin ardından düşüşe geçti. Karadeniz ekibi, çıktığı son 8 lig maçında sadece 2 galibiyet alabildi. Zirve yarışındaki rakiplerinin kayıplar yaşadığı haftalarda eline geçen fırsatları bir türlü değerlendiremeyen Bordo-Mavililer, dün de Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor’a diş geçiremedi. Mücadele başladığı gibi 0-0 bitti. 4-1’lik Ankaragücü galibiyetiyle Milli araya moralli girilmesine rağmen Trabzonspor’un 3 maçlık hesabı tutmadı. Önce Sivasspor, ardından da Kayserispor ile berabere kalan Karadeniz ekibi, bu kez Rize’ye takıldı. 8 günlük yoğun fikstürde hedefini 9 puan olarak belirlemesine rağmen toplam 3 puan toplayabilen Fırtına, zirveden iyice koptu.

9 puan gerideler

31 maça çıkan lider Beşiktaş’ın 67 puanı bulunurken, 4. sıradaki Trabzonspor ise 33 karşılaşmada 58 puanı hanesine yazdırabildi. Maç fazlasına rağmen zirvenin 9 puan gerisinde kalan Bordo-Mavililer, artık Galatasaray ile Fenerbahçe’yi yakalamaya çalışacak. 17 Nisan’da Hatayspor ile karşılaşacak Bordo-Mavililer, ardından Galatasaray derbisine çıkacak.





İlgili Haberler Abdullah Avcı: Oyun iyi ama skoru alamıyoruz





6 derbi sonra kazanamadı

Karadeniz derbilerinde rakibi Çaykur Rizespor’a karşı bariz üstünlüğü bulunan Trabzonspor, son 6 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. 2016- 2017 sezonundan bu yana Rize’yi ligde hep mağlup etmeyi başaran Yeşil-Mavililer, bu kez 1 puanla yetindi. Fırtına, sezonun ilk yarısındaki maçı 2-1’lik skorla kazanmıştı.

Deplasmanda seri 14 maç

Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç kaybetmeyen Bordo- Mavililer, bu seriyi 14 maça çıkardı. Ligdeki en uzun deplasmanda yenilmezlik serisine sahip olan Trabzonspor, tek yenilgisini 25 Ekim’de yaşadı. Fırtına Kadıköy’deki maçta Fenerbahçe’ye yenilmişti. Bordo- Mavililer her ne kadar yenilmezlik serisine sahip olsa da, son 3 dış saha maçında birer puana razı oldu.







