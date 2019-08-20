Trabzonspor'un yoğun programı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı eleyerek moral bulan Trabzonspor'u önündeki 15 günlük süreçte 5 kritik maç bekliyor.

20 Ağustos 2019, Salı 06:01
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Trabzonspor'un yoğun programı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya’nın Sparta Prag takımını eleyerek büyük bir moral bulan Trabzonspor’u yoğun bir program bekliyor.

Önceki gün ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo-Mavili ekip perşembe günü AEK, pazar günü Yeni Malatya, 29 Ağustos Perşembe günü yine AEK ve 1 Eylül Pazar günü de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’nin konuğu olacak.

15 günde tam 5 kritik maça çıkacak olan Karadeniz ekibi, Avrupa’da yoluna devam etmek isterken, lige de iyi başlamayı hedefliyor.  

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