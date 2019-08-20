UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya’nın Sparta Prag takımını eleyerek büyük bir moral bulan Trabzonspor’u yoğun bir program bekliyor.

Önceki gün ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Bordo-Mavili ekip perşembe günü AEK, pazar günü Yeni Malatya, 29 Ağustos Perşembe günü yine AEK ve 1 Eylül Pazar günü de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’nin konuğu olacak.

15 günde tam 5 kritik maça çıkacak olan Karadeniz ekibi, Avrupa’da yoluna devam etmek isterken, lige de iyi başlamayı hedefliyor.