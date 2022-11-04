Trabzonspor haberi... Süper Lig 'in 2. haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan ve yaklaşık 85 gün sahalardan uzak kalan Edin Visca, çalışmalara hızlı başladı. Tedavi sürecinde kendisine çok iyi bakan ve yapılan tüm testleri olumlu çıkan Bosnalı yıldız, hafif tempolu şekilde takım idmanlarında yer alıyor.

Visca’nın, 2 maç sonra verilecek Dünya Kupası arasında tamamen toparlaması ve Antalya kampındaki hazırlık maçlarında forma giymesi planlanıyor.

Bruno Peres Ocak ayını bekliyor

Visca gibi sakatlıktan dönen bir diğer isim Bruno Peres... Geçtiğimiz sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlığın ardından takıma katılan Brezilyalı sağ bek, artık taktik idmanlarda yer alıyor.

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için lisansı askıya alınan tecrübeli futbolcu, devre arasını sabırsızlıkla bekliyor. Peres’in beklentileri karşılaması halinde, kadrodaki oyunculardan birinin yerine lisansının çıkartılacağı öğrenildi.



