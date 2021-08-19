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Trabzonspor'un yıldızları Roma'yı bekliyor

Trabzonspor'un hücum hattı artık Roma'yı bekliyor... Pazartesi günü Yeni Malatya'yı dağıtan Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny 5'lisi, İtalyan devine karşı da benzer bir performans göstererek rövanş öncesinde avantajı Fırtına'ya getirmeyi hedefliyor.

19 Ağustos 2021, Perşembe 09:44 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un yıldızları Roma'yı bekliyor

Trabzonspor 'un hücum hattı artık Roma'yı bekliyor... Pazartesi günü Yeni Malatya'yı dağıtan Hamsik, Gervinho, Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny 5'lisi, İtalyan devine karşı da benzer bir performans göstererek rövanş öncesinde avantajı Fırtına'ya getirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı da böylesine kritik maçta hücum kozlarına oldukça güveniyor. Cornelius'u da dev sınavda hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlayan Avcı'nın, Koita'nın da dönüşüyle tercih opsiyonunun artmasıyla her skora göre farklı planlar hazırladığı da gelen haberler arasında.

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