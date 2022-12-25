Süper Lig 'in 15. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe maçına sahne oldu. Bordo-mavililer, ilk yarısı golsüz geçilen karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Trabzonspor'un yıldızları Fenerbahçe maçında sergiledikleri performanslarla göz doldurdu.

Marc Bartra fire vermedi

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçına maske ile çıkan Marc Bartra, zorlu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. 31 yaşındaki stoper, Sarı-Lacivertli ekip karşısında gösterdiği performans ile alkış aldı. Tecrübesini konuşturan İspanyol savunmacı, Fenerbahçeli oyunculara geçit vermezken, yine savunmanın bel kemiği oldu. Bu arada Bartra'nın partneri Vitor Hugo da maske ile mücadele etti.

135 gün sonra Edin Visca

Ligin 2. haftasında Hatayspor ile oynanan karşılaşmada kolu kırılan Edin Visca, tam 135 gün sonra sahalara geri döndü. Boşnak kanat oyuncusu, Fenerbahçe karşısında sağ kanatta görev yaparken, başarılı bir performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, 54. dakikada ise karşı karşıya pozisyonda çaprazdan yaptığı vuruşta Altay Bayındır'ı geçemedi. Visca, 80'de oyundan alındı.

Abdülkadir Ömür göz doldurdu

Kamp döneminin yıldızı Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçında yine sahanın en iyilerinden biri oldu. Orta sahada takımının hücumlarını yöneten 23 yaşındaki futbolcu, sahada elinden geleni yaptı. Abdülkadir, ayrıca ikinci yarıda aldığı müdahale ile Sarı-Lacivertli takımın yıldızı Miguel Crespo'nun kırmızı kart görmesini sağladı. Abdülkadir, 77 dakika sahada kaldı.







