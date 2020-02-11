Trabzonspor’un yıldızları fark yaratıyor!

Trabzonspor, bu sezon ligde 45 kez rakip fileleri sarsarak ligin en golcü takımı oldu. Şüphesiz ki bu başarıda ön plana çıkan isimler de Alexander Sörloth, Anthony Nwakaeme, Jose Sosa ve Daniel Sturridge’ti. Sörloth 16, Nwakaeme 8, Sosa ve Sturridge ise 4’er kez gol sevinci yaşadı.

Fırtına’nın attığı 45 golün 32’sinde yani yüzde 71’inde bu 4 yıldızın imzası vardı. Ayrıca bu isimler, inanılması güç bir istatistik de yakaladı.

14 maçta yenilgi yok!

32 kez gol sevinci yaşayan 4 yıldız, ligdeki 10 takımı geride bıraktı. Gaziantep 31, Gençlerbirliği 30, Kasımpaşa 28, Göztepe 25, Kayserispor 21, Denizlispor 21, Rizespor 21, Antalyaspor 20, Ankaragücü 18, Konyaspor 16 gol atabildi.

Sörloth, Nwakame, Sosa ve Sturridge attıkları gollerle aynı zamanda Fırtına’nın şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelmesini sağladı. Karadeniz ekibi, bu dört futbolcunun gol attığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, 41 puanın da 34’ünü topladı.

Bu sezon ne yaptılar?

Jose Sosa - 19 maç - 4 gol - 4 asist

Alexander Sörloth - 20 maç - 16 gol - 5 asist

Anthony Nwakaeme - 19 maç - 8 gol - 6 asist

Daniel Sturridge - 10 maç - 4 gol - 4 asist