Trabzonspor'un yıldızına La Liga kancası
Trabzonspor'un sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Betis’ten transfer ettiği Marc Bartra, Fırtına’nın savunma hattına büyük güç kattı. Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan 31 yaşındaki stopere, La Liga’dan talipler olduğu bildirildi.
Trabzonspor 'un sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Betis’ten transfer ettiği Marc Bartra, Fırtına’nın savunma hattına büyük güç kattı. Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan 31 yaşındaki stopere, La Liga’dan talipler olduğu bildirildi.
Trabzonspor’un 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında aldığı oyuncu için Getafe ve Espanyol’un takipte olduğu belirtildi.