Trabzonspor 'un sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Betis’ten transfer ettiği Marc Bartra, Fırtına’nın savunma hattına büyük güç kattı. Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 1 gollük performans ortaya koyan 31 yaşındaki stopere, La Liga’dan talipler olduğu bildirildi.

Trabzonspor’un 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında aldığı oyuncu için Getafe ve Espanyol’un takipte olduğu belirtildi.



