Edin Visca devre arasında geldiği Trabzonspor 'da fırtına gibi başlamış ve ilk 7 maçında 5 kez fileleri sarsmıştı. Boşnak oyuncu son 7 lig maçında skor üretemese de yaptığı asistlerle katkısını sürdürdü. Dün gece sahaya çıkarken ev sahibi ekipten Vargas ile birlikte 12 golle asist krallığında ilk sırayı paylaşan Visca, Adana Demirspor maçında penaltı kazandırıp Cornelius'un golünde de pası veren isim olunca, Süper Lig 'de 14 asistle zirvede yanlız kaldı.

9 gol 14 asist

Ligde dün akşama kadar oynadığı 3 maçta katkı veremeyen, Rize deplasmanında yaptığı asistin ardından Beşiktaş , Gaziantep ve Karagümrük karşılaşmalarını boş geçen Visca böylelikle Trabzonspor'da 14 maçta 5 gol 5 asiste ulaştı. Deneyimli oyuncu sezonun ilk yarısında forma giydiği Başakşehir'de ise 18 maçta 4 gol 9 asistle oynamıştı