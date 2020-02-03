Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçlarındaki performansı ile göz dolduruyor. İsmi başta Liverpool olmak üzere birçok Avrupa kulübü ile anılan 23 yaşındaki kaleci, önceki akşam 3’ü çok net olmak üzere toplam 8 kurtarış yaptı ve 3 puanın alınmasında büyük rol oynadı. Sadece önceki akşamki performansıyla değil son iki sezonda çıktığı 4 Fenerbahçe maçında da olağanüstü performansıyla dikkat çekti.

Bu sezon 18’de 16!

Sezonun ilk yarısında, Kadıköy’de 1-1 sona eren karşılaşmadakalesine gelen 9 şutun 8’ini çıkaran Uğurcan, sadece bu sezon Fenerbahçe oyuncularından kalesine gelen 18 şutun 16’sında gole izin vermedi. Geçen sezon da 2-1 kazandıkları dev maçta 3 şutun 2’sini kurtaran genç kaleci, 1- 1’lik maçta da 5 şutun 4’ünde başarılı olmuştu. Kariyerinde Sarı-Lacivertliler karşısında 4 maça çıkan Uğurcan, söz konusu mücadelelerde toplamda 26 şutun 22’sinde başarılı oldu ve yalnızca 4 gol yedi.

Atalay Özçelikli