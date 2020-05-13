Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayis ayi sayisinda transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.

Listede Trabzonspor'un başarili file bekçisi Uğurcan Çakir da yer aldi. Brezilyali Neymar başta olmak üzere birçok süper yildizin bulunduğu listeye bordo mavili ekibin kalecisi de girdi. 2 kez A Milli Takim formasi da giyen 24 yaşindaki file bekçisinin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yanisira Avrupa kulüplerinin radarinda olduğu ifade edildi. Trabzonspor ile 2024 yilina kadar sözleşme uzatan Uğurcan Çakir, bu sezon Süper Lig'de 25 maçta görev aldi. (bein sports)