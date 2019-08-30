Son olarak İngiltere Championship’te Middlesbrough forması giyen John Obi Mikel, büyük umutlarla Trabzonspor’a geldi. Ancak Nijeryalı oyuncunun Bordo-Mavili forma altındaki macerası pek de iyi başlamadı. 4 maçta görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, fizik ve kondisyon olarak yetersiz görüntüsü ile dikkat çekmişti. Ancak teknik direktör Ünal Karaman, Mikel’e bir kez daha güvendi, AEK karşısında ilk 11’de sahaya sürdü.

Bu haberi de okudular Trabzonspor'da son dakika! Obi Mikel krizi

Tel tel döküldü

Fakat Nijeryalı yıldız, sahada adeta tel tel döküldü. İlk 30 dakikada basit top kayıpları yapan Mikel, 29. dakikada da Yunan ekibinin ikinci golünden önce basit bir penaltıya sebebiyet verdi. Karaman ise daha da sabredemedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Obi Mikel’i, 36. dakikada oyundan alarak yerine Alexander Sörloth’u dahil etti.

Bu haberi de okudular Obi Mikel, Kasımpaşa'ya mı gidecek?