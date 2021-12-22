Son 6 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösteren Cornelius, Altay maçında formunu devam ettirdi hatta zirvesine çıktı. Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 yenik kapatmasına rağmen ikinci devrede Bordo-Mavililer müthiş bir reaksiyon gösterdi. Cornelius, önce Bakasetas’ın süper asistinde tekte sert bir vuruşla ağları havalandırdı. Fırtına’nın ‘Vikingi’, 88. dakikada ise Koita’nın göğsüyle yaptığı asisti yine affetmedi ve topu bu kez diğer köşeye gönderdi.

Attığı 2 golle Trabzonspor’u zafere taşıyan Cornelius, geçen maçın ardından yine ‘Sörloth’vari bir 90 dakika çıkardı. ‘Kuzey’in Yeni Kralı’, ligdeki gol sayısını 9’a çıkartırken, Okaka ve Pesic’le zirvede yer alıyor.