Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlarken, bu zaferde en büyük pay sahiplerinden biri de bordo - mavililerin saha içindeki lideri Marek Hamsik idi.





Slovak yıldız geçen sezon ligde oynadığı 26 maçta iki kez gol sevinci yaşarken, dört kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Marek Hamsik geçen sezon tüm kulvarlarda ise 32 maçta görev yaptı.

Bu sezonda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerin başında gelen tecrübeli oyuncu, ligde dokuz, Avrupa Ligi'nde altı maçta görev yaptı. Ligde bir, Avrupa Ligi'nde de bir gol atmayı başardı.

NAPOLI'DE BİR İKON

2007 yılında Brecia'dan transfer olduğu Napoli'de 12 sene forma giyen başarılı oyuncu, burada adeta bir efsane olarak görülüyor.

Napoli ile iki kez İtalya Kupası bir kez de İtalya Süper Kupası sevinci yaşayan Hamsik, İtalyan ekibiyle tüm kulvarlarda 520 maça çıktı.





Başarılı orta alan oyuncusu bu maçlarda 121 kez gol atarken, 103 kez de asist yaptı.

HAMSIK'TEN VEDA SÖZLERİ

Fichajes'te yer alan habere göre 35 yaşındaki oyuncunun kariyeri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Hamsik futbola veda etme konusunda, "Yakında 36 yaşında olacağım. Sanırım futbola veda etme zamanı yaklaşıyor" diye konuştu.

FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA NE YAPACAK?

Hamsik, aktif futbol yaşantısına veda ettikten sonra yapacakları ile ilgili de ip ucu verdi. Hamsik, "Emekli olduğumda gelecek hakkında konuşmak için Aurelio De Laurentiis ile konuşacağım" ifadelerini kullandı.





NAPOLI ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Hamsik'in efsaneleri arasında yer aldığı Napoli bu sezon Serie A'da muhteşem bir performans sergiliyor. İtalyan ekibi, 15 maçta topladığı 41 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Napoli, en son 1989-1990 sezonunda Serie A'da şampiyonluk ipini göğüslemişti.