Trabzonspor 'un başarılı Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik,İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Hamsik, Bordo-Mavili takımda şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Hamsik, “Napoli'de İtalya Ligi şampiyonluğunu kazanmaya çok yakındım ama olmadı. Şu an herkes bu duyguyu yaşamak istiyor. Şu an Trabzonspor'dayım, hedeflerimden ve hayallerimden biri şampiyonluk yaşamak" dedi.

'Büyük fırsat var'

Hamsik, "Çok iyi başladık sezona ve çok büyük bir fırsat var elimizde ancak 15 gün sonra elde ettiğimiz avantaj hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Bu yüzden çok çalışmalı ve odaklanmalısın. Biz Avrupa'da oynamıyoruz ve rakiplerimiz oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde enerji harcadılar ve bu bizim için iyi" diye konuştu.