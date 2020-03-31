Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, skora yaptığı katkılarla takımını coşturdu.

29 yaşındaki Çekyalı futbolcu, Karadeniz ekibine geldiği 2017-2018 sezonu ara döneminden beri 79 maçta forma giydi ve 14 gol, 3 asist kaydetti.

Danimarka'nın Midtjylland kulübünden 1 milyon 900 bin Euro bonservis bedeli ile alınan Novak, 66 lig maçında 11, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 6 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 1 kez olmak üzere toplam 79 karşılaşmada 14 gol kaydetti.

Bu sezon ise ligde 3 defa fileleri havalandırmayı başardı ve tam 9 forveti geride bıraktı.



