Süper Lig 'de 23. haftanın en kritik maçı İstanbul'da oynandı, Galatasaray ile Trabzonspor , 3 puan için kozlarını paylaştı. 31'de Alexandru Cicaldau'nun golüyle 1-0 öne geçen Aslan, 84'te Anastasios Bakasetas'ın golüne engel olamadı, 90'da ise Taylan'ın büyük hatasında Visca cezayı kesti ve galibiyeti getiren golü kaydetti.

Başakşehir'den flaş transferi Visca'nın ilk golüyle 3 puanı Trabzonspor'a kazandırmasının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.









Visca'nın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

"11 yıldan sonra kulüp değiştirmek, şehir değiştirmek kulağa hiç kolay gelmiyor. Ama ben buraya geldiğim günden beri, sanki yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum. Beni Trabzon'da ilk günden beri evimde gibi hissettiren herkese teşekkür ediyorum. İlk golümü yıllardır beni isteyen, geldiğimde de yabancılık çekmememi sağlayan büyük Trabzonspor taraftarına armağan ediyorum."

"Unutmayalım ki sadece bir maç kazandık. Ekip olarak bugün sahada olduğumuz gibi sakin kalmaya, hedefe odaklanmaya devam edeceğiz."







