Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas 3'te 3 peşinde
Uluslar Ligi’nde müthiş bir performans ortaya koyan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı formasıyla bugün 3.maçına çıkacak. 1-0’lık skorlarla kazanılan Kuzey İrlanda ve Kosova maçlarında galibiyet gollerini atan Bakasetas, 3’te3peşinde.
Uluslar Ligi’nde müthiş bir performans ortaya koyan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı formasıyla bugün 3.maçına çıkacak. 1-0’lık skorlarla kazanılan Kuzey İrlanda ve Kosova maçlarında galibiyet gollerini atan Bakasetas, 3’te3peşinde.
Trabzonspor ’da yaşadığı şampiyonluğun ardından formunu iyice yükselten Bakasetas, Avrupa’da bazı kulüplerin radarında. Fiorentina bu ekiplerin başında geliyor.