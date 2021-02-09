Anthony Nwakaeme, Romanya ve İsrail kariyerinin ardından Türkiye'de zirve yapmış durumda. Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor forması ile 94 maça çıkarken 31 gol atıp 27 asist yaptı. Ve yürüyerek attığı yüzlerce çalım... Trabzonspor'a 28 yaşında gelen Nwakaeme'nin gösterdiği performansın ardından akıllara şu soru geliyor: Böyle yetenekli bir futbolcu nasıl olurda kariyerinin büyük bir bölümünü Romanya ve İsrail'de geçirdi?

DANİMARKA, İSVEÇ VE ROMA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ

Aslında Anthony Nwakaeme'nin futbol hayatı çok daha farklı olabilirdi. Futbola ülkesi Nijerya'da başlayan Nwakaeme'nin yeteneği kısa süre içinde dikkat çekerken Danimarka ve İsveç takımları ile transfer görüşmelerinde bulundu ancak anlaşma sağlanamadı.

KARİYERİNİ DEĞİŞTİREN KİŞİ: MARCO MATERAZZI'NİN BABASI

Ardından İtalya'da Roma takımında denemeye alındı. İtalya'da beğenildi ancak menajerler arasında çıkan anlaşmazlık üzerine transfer gerçekleşmedi. İtalya'da Anthony Nwakaeme'nin kaderini değiştiren kişi ise ünlü futbolcu Marco Materazzi'nin babası Giuseppe Materazzi oldu.

''GEREKİRSE İKİNCİ LİGDE OYNARSIN''

İtalyan menajer Giuseppe Materazzi ile birlikte Romanya'nın yolunu tutan Nwakaeme, bu kez Romanya'da Cluj takımında denemelere çıktı. Ancak bir sorun vardı... Cluj teknik direktörü, Nwakaeme'yi beğenmemişti ve takımda istemediğini söylemişti. Nijeryalı futbolcu ise durumdan çok sıkılarak ''Ülkemde sokaklarda bile oynamaya razıyım, yeter ki futbol oynamak istiyorum'' diyerek kulüp bulamadan Nijerya'ya dönmeye hazırlanıyordu. Son anda devreye giren Cluj Başkanı ''Hoca seni beğenmemiş olabilir ama ben seni kaçırmak istemiyorum. Gerekirse seni ikinci lige kiralarız, orada oynarsın'' diyerek Nwakaeme'yi ikna etti.

21 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

Şu an bir futbolcu için çok geç sayılacak bir yaş, 21 yaşında profesyonel futbolcu oldu. Romanya 2. Ligi'nde oynayan Ariesul Turda'ya kiralandı ve kısa sürede attığı gollerle dikkat çekti. Cluj'da teknik direktörlük değişiminin olmasının ardından Cluj'a dönmeye hazırlanırken bu kez de başkanın istifa etmesiyle yine boşta kalan kişi oldu.









Daha sonra yine Romanya'da Petrolul takımına transfer olan Nwakaeme, burada istediği şansları bulamadı. Nwakaeme, o dönemleri ''Benim kötü bir oyuncu olduğumu düşünüyorlardı'' sözleriyle özetliyor. Ardından eski takımı Cluj'dan kısa dönemli bir teklif aldıktan sonra bir kez daha Cluj'a döndü. Oynadığı zaman yeteneğini herkese gösteriyordu. 4 ay içinde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Nwakaeme, ülkenin en köklü takımlarından Steaua Bükreş'ten teklif almıştı ama mali nedenlerden dolayı bu şansı kullanamadı.

ŞANS ESERİ AMATÖR MAÇTA KEŞFEDİLDİ

Romanya kariyerini sonlandıran Nwakaeme'nin tek bir isteği vardı: Futbol oynayabilmek. Nijerya'ya dönen yıldız futbolcu, bu doğrultuda amatör takımlarla maçlara çıkıyordu. Çünkü istediği şeyi, yani futbol oynayabilmeyi burada yapabiliyordu. Bu kez şans Nwakaeme'nin yüzüne gülecekti. Nijerya'ya futbolcu izlemek için gelen İsrailli scoutların dikkatini çeken Nijeryalı futbolcu böylece Hapoel Raanana takımına transfer oldu.

İSRAİL'DE TARİH YAZDI

Raanana'da iki sezon geçiren ve oynayabileceği zaman neler yapabileceğini herkese bir kez daha gösteren Anthony Nwakaeme, bu performansın ardından Hapoel Beer Sheva'ya transfer oldu. Hapoel Beer Sheva, o dönem 41 yıldır şampiyon olamayan bir takımdı. Peki Nwakaeme geldikten sonra ne oldu? Üç yılda üç İsrail Ligi şampiyonuğu, iki İsrail Süper Kupa , bir İsrail Kupası şampiyonluğu...

Nwakaeme, Hapoel Beer Sheva'da 134 maça çıkarken 47 gol atıp, 30 asist yaptı. Uzaktan golleri, seri çalımları, bir anda hızlanmaları... Ligi adeta tek başına domine etmişti. Takımını yıllar sonra Avrupa'ya taşımış, hatta Avrupa Ligi son 32 turunda Beşiktaş'a karşı rakip olmuştu. Beşiktaş'a karşı gol de atmıştı ama turu geçen taraf siyah beyazlı ekip olmuştu.









TAM ÇİN'E GİDECEKKEN TRABZONSPOR...

2018 yılında 1.1 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Hapoel Beer Sheva'dan Trabzonspor'a oldu. O dönemde de Çin'e gitmesi bekleniyordu. Hatta Çin'den bir takımla görüşme halindeydi ancak Türkiye'ye geldi. Tüm kariyerinde olduğu gibi oynadığında neler yapabileceğini herkese kısa sürede gösterdi.

ÇALIM YETENEĞİ NEREDEN GELİYOR?

Çalım yeteneğinin sokaklarda oynadığı dönemden geldiğini belirten Nwakaeme, ''Sokaklarda pas vermek yerine çalım atmayı tercih ederdim. Karşımda 10 kişi olsa bile hepsine çalım atmak isterdim'' sözlerini kullanıyor. Nijeryalı futbolcunun bir numaralı idolü ise Brezilyalı efsane Ronaldinho...

Hürriyet