UEFA Avrupa Ligi’nde tüm grup maçlarında skora etki eden ve turnuva tarihinde bunu başaran ilk oyuncu olan Bakasetas, Süper Lig ’de de geride kalan 13 maçlık periyotta fark yarattı. 13 karşılaşmanın 11’inde oynayan 29 yaşındaki 10 numara, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 asist yaptı. Süper Kupa Finali’nde de 1 golü bulunan Bakasetas, etkili performansını Yunanistan Milli Takımı’nda sürdürüyor.

Kaptanlık pazubandını takıyor

Bakasetas, kaptanlık pazubandını taktığı Yunanistan Milli Takımı ile Uluslar Ligi’nde çıktığı 6 mücadelede 3 kez ağları sarstı, 2 de gol pası verdi. Yıldız futbolcu son olarak önceki gün çıktığı Malta maçında şık bir gole imza attı.

En formda dönemi

En formda dönemi Lig, Avrupa ve milli maçlar dahil forma giydiği son 27 karşılaşmada 13 gol, 9 asistlik müthiş bir istatistik gösteren Bakasetas, kariyerinin en formda dönemini yaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arası sonrası oynanacak kritik maçlarda Bakasetas’a çok güveniyor.

'En iyisi için çalışıyorum'

Yunanistan Milli Takımı’nda açıklamalarda bulunan Malta, “Hem Trabzonspor ’da hem de milli takımda maksimum katkıyı vermek adına çok çalışıyorum. Gol atmak, skor anlamında takıma yardımcı olmak elbette beni motive ediyor. En önemlisi ise kazanmak. Kişisel olarak esas hedefim, çıktığım her maçı kazanmak. Buna odaklanmış bir oyuncuyum” ifadelerini kullandı.

Enis Bardhi de attı

Trabzonspor’da milli takıma çağrılan bir diğer isim Enis Bardhi, Kuzey Makedonya’nın Finlandiya ile 1-1 berabere kaldığı maçta ülkesinin tek golünü attı. Yıldız futbolcu, penaltıdan fileleri havalandırdı. 90 dakika sahada kalan Bardhi, gösterdiği performansla en yüksek reytingle ulaşan oyuncu oldu. Bardhi, Trabzonspor’un ligde Ankaragücü ile oynadığı son maçta da tek golün sahibiydi.



