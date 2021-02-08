Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Devre arasından Alanyaspor'dan transfer edilen ve 2 haftada 2 gol atan Bakasetas, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Güzel bir gol attığının altını çizen Yunan yıldız, ''Top bana gelmeden önce bana geleceğini hissetmiştim. En önemli özelliklerimden bir tanesi ceza sahası içinde ve dışında iyi şutlar çektiğimi düşünüyorum. Güzel bir gol olduğunu düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

'Bu süreçte takım bana bir yatırım yaptı'

Zor bir dönemde Trabzonspor'un kendisine yatırım yaptığının altını çizen yıldız isim, ''Ekonomik olarak kulüplerin sıkıntıda olduğunu biliyor. Bu süreçte takım bana bir yatırım yaptı ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Üstüne koyarak daha iyi bir futbol oynamaya çalışıyoruz hep birlikte.'' dedi ve sözlerini noktaladı.







