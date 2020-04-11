Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu, İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü salgınına tedbir amacıyla 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından bazı yerlerde yaşanan gerginlik ve kavgalara göndermede bulundu.

'Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor!'

Ömür, yaptığı paylaşımda "Kur'an'ın iki kapağı arasındakileri defalarca okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu, tek bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ne yazık ki insanlar, Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor! - Hasan Basri Hazretleri" ifadelerini kullandı.

Tek bir vaktini boş geçirmiyor

6 aylık sakatlığının ardından formasına kavuşan Abdülkadir Ömür, lige verilen arayı eniyi şekilde değerlendiriyor. Evde kaldığı sürelerde kulübün gönderdiği antrenman programını uygulayan genç yıldız, dışarıdaki vaktini de tarlada harcıyor. Kardeşi ve akrabalarıyla ekim işleri yapan Abdülkadir, tek bir vaktini boş geçirmiyor.



