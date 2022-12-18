Sezonun ilk bölümündeki 22 maçlık periyotta 1 gol, 1 asistlik performans gösteren ve beklentilerin altında kalan Abdülkadir Ömür, Visca’nın geri dönüşüyle birlikte kendi bölgesine geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında genç yıldızı orta sahada oynattı, Abdülkadir de daha verimli oynamaya başladı. Dünya Kupası arasını çok iyi değerlendiren ve ekstra idmanlar da yapan 23 yaşındaki futbolcu, kamp döneminin en istekli isimlerinden biri olmuştu. Ömür, 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Mücadeleye ilk 11’de başlamayı hedefleyen Abdülkadir, iyi oynadığı Fenerbahçe maçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

4 galibiyet, 3 beraberlik...

Daha önce Sarı-Lacivertli takıma karşı 8 karşılaşmada görev alan Abdülkadir Ömür, sadece 1 yenilgi yaşadı. Diğer 7 maçın 4’ünü Fırtına kazanırken, 3’ü berabere bitti. Abdülkadir, bu 8 maçlık periyotta 4 asistlik skor katkısı sağladı. Genç yıldız, önümüzdeki hafta oynanacak derbide beyaz bir sayfa açmak amacında.

Visca’nın dönüşüyle kendi bölgesine geçen Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe derbisinde orta sahada oynayacak.



