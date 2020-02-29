29 Ağustos 2019’da UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta şanssız bir sakatlık yaşayan ve menisküsü yırtılan Abdülkadir Ömür, Almanya’da ameliyat olmuştu. Tedavi sürecine giren 20 yaşındaki futbolcu, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz haftalarda topla çalışmalara başlamıştı. Bu hafta içerisinde de takımla çalışan genç oyuncu, tam 184 günlük aranın ardından formasına kavuştu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli oyuncu, 88’de Sosa’nın yerine oyuna dahil oldu.

Genç yıldız, 88. dakikada kaptan Sosa'nın yerine oyuna dahil oldu.

Rekabete girecek

Taraftarından büyük destek alan Abdülkadir kısa süre sahada kalmasına rağmen gelecek adına umut verdi. Yıldız oyuncu ligin geri kalanında Nwakaeme, Ekuban, Sturridge, Guilherme, Bilal ve Yusuf ile forma rekabetine girecek.