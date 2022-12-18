Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor , Süper Lig 'de oynayacakları kritik Fenerbahçe karşılaşmasına odaklandı. Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasına çıkacak olan bordo mavililer, daha sonra sahasında zorlu Fenerbahçe maçını oynayacak. Kupa nedeniyle verilen arada Fenerbahçe'yi takımına adeta ezberleten Abdullah Avcı, bu sezonun kötü gidişatını lideri yenerek son vermek ve çıkışa geçmek istiyor.

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KUPA MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA

Trabzonspor’da Samsunspor maçının biletleri dün öğlen saatlerinde satışa çıktı. Çarşamba günü saat 19.00’da Akyazı Stadı’nda oynanacak Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:

Kale arkası: 40 TL,

Fırtına: 45 TL,

Doğu: 50 TL,

Batı: 60 TL,

VİP Silver:100 TL,

VİP Gold:150 TL,

VİP Platinum:200TL,

Misafir takım:50TL.

ABDÜLKADİR KENDİ BÖLGESİNE GEÇTİ

Sezonun ilk bölümündeki 22 maçlık periyotta 1 gol, 1 asistlik performans gösteren ve beklentilerin altında kalan Abdülkadir Ömür, Visca’nın geri dönüşüyle birlikte kendi bölgesine geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı, hazırlık maçlarında genç yıldızı orta sahada oynattı, Abdülkadir de daha verimli oynamaya başladı.

FENERBAHÇE MAÇINI BEKLİYOR

Dünya Kupası arasını çok iyi değerlendiren ve ekstra idmanlar da yapan 23 yaşındaki futbolcu, kamp döneminin en istekli isimlerinden biri olmuştu. Ömür, 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Mücadeleye ilk 11’de başlamayı hedefleyen Abdülkadir, iyi oynadığı Fenerbahçe maçlarına bir yenisini eklemek istiyor.





4 galibiyet, 3 beraberlik...

Daha önce Sarı-Lacivertli takıma karşı 8 karşılaşmada görev alan Abdülkadir Ömür, sadece 1 yenilgi yaşadı. Diğer 7 maçın 4’ünü Fırtına kazanırken, 3’ü berabere bitti. Abdülkadir, bu 8 maçlık periyotta 4 asistlik skor katkısı sağladı. Genç yıldız, önümüzdeki hafta oynanacak derbide beyaz bir sayfa açmak amacında.

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Visca’nın dönüşüyle kendi bölgesine geçen Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe derbisinde orta sahada oynayacak.

Abdülkadir Ömür'ün Sahalara Dönüş Hikayesi