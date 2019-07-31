Serkan Hacıoğlu / Fanatik

20 Temmuz tarihinden itibaren ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya’nın Linz kentinde gerçekleştiren Bordo- Mavili takım, Hellas Verona ile oynadığı hazırlık maçıyla 10 günlük kampını 12 antrenman ve 4 maçla tamamladı. Geçen sezon yabancı oyuncularının skor yükünü çektiği takımda, bu sezon öncesi hazırlık maçlarında yerli oyuncular gollere damga vurdu. Forvet sıkıntısı çeken ve eksikleri olan Trabzon’da oyuncuların kamp performansı ise şu şekildeydi:

■Hüseyin Türkmen: Kamptaki idmanlarda yoğun ve yorucu tempoda en çok efor sarf eden oyuncuların başında geldi. Özellikle ilk iki maçta çok iyi bir görüntü verdi.

■ Andjusic: Bosnalı oyuncu Nemanja Andjusic, kampta bekleneni gösteremedi. Hazırlık maçlarında toplamda 72 dakika sahada kalırken, etkili olamadı.

■ Yusuf Sarı: Trabzonspor’da yeni transferler içinde en çok beğeni kazanan oyuncuların başındaki isim Yusuf Sarı oldu. 3 maçta 2 gol atmayı başardı.

■ Avdijaj: Kosovalı oyuncu Avdijaj, Türkçesiyle kampın neşe kaynağı oldu. Arkadaşlarıyla bir araya geldiği her fırsatta Türkçe şarkılar söyleyen Kosovalı futbolcuyu herkes çok seviyor.

■ Yusuf Yazıcı: Transfer sezonun tartışmasız en çok konuşulan ismi. Kampın en çalışkan isimlerinden biriydi. Artık takımın abisi konusunda olması, ona farklı bir misyon da yüklüyor.

■ Anthony Nwakaeme: Geçtiğimiz sezonun en iyi isimlerinden biri olarak yine herkesi mest etti. İdmanlarda bile adeta yürüyerek adam geçen Nwakaeme’den beklentiler yüksek.

■ Abdülkadir Ömür: Türk futbolunun yerli Messi lakaplı oyuncusu, Avusturya’da herkese kendisini hayran bıraktı. Yeni sezonda Yusuf’la birlikte takımın en önemli kozu olacak.

■ Uğurcan Çakır: Onur’dan sonra kaleyi devralan genç kaleci, ‘Ben 1 Numarayım’ mesajını verdi. Diğer gençler için de örnek oldu.

■ Erce Kardeşler: Takımın yeni kalecilerinden Erce, kısa zamanda takıma adapte olmayı başardı. Antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkatleri çekti. Gelecek adına umut verdi.

■ Kamil Ahmet Çörekçi: Forma için en çok çaba gösterenlerden biriydi. Sağ bekte formayı almak için büyük bir rekabetin içerisine girmeye hazır.

■ Murat Cem Akpınar: Alt yapıdan gelen isimlerden Murat, kampın en sessiz ismiydi. Bu görüntüsü, motivasyon kaybı olarak yorumlandı.

■ Abdülkadir Parmak: Geçtiğimiz sezon Ünal Karaman’ın takıma kazandırdığı oyuncu, idmanlardaki görüntüsüyle büyük beğeni kazandı. Takıma uyumu da iyice arttı.

■ Filip Novak: Hafif sakatlığı sebebiyle idmanlarda çok fazla yer almadı. Son günlerde tam anlamıyla takıma katılan Novak, bu sezon da iyi şeyler yapacağının sinyallerini verdi.

■ Jose Sosa: Çalışkanlığı ile gençlere müthiş bir örnek teşkil etti. Kampın ilk gününden son gününe kadar ortaya koyduğu performansla ‘Maşallah’ dedirtti.

■ Joao Pereira: Her zaman olduğu gibi hırslı ve hırçındı. Ancak bu kez sağ bekte rakipleri olacak ve formayı eskisi kadar kolay alamayacak.

■ Ahmet Taha Bilgin: Alt yapıdan yetişen oyuncu, hazırlık maçlarında zaman zaman yerinde müdahaleleri ve oyun anlayışı ile gelecekte iyi şeyler yapacağının sinyalini verdi.

■ Doğan Erdoğan: 22 yaşındaki orta saha oyuncusu kampta iyi bir görüntü sergiledi. Hazırlık maçlarında beğeni aldı. Özellikle hırslı ve azimli oluşu gelecek adına da umut verdi.

■ Serkan Asan: Sessiz ama çalışkandı. Trabzonspor altyapısından A Takım’a oradan da 1461’e ve yine A Takım’a katılan genç oyuncu, forma için hem çok hırslı hem de çok istekli.

■ Koray Kılınç: Hazırlık maçlarının hemen tamamında şans buldu. 1.92’lik forvet, her ne kadar gol atamasa da ceza sahasında etkili pozisyonların içinde yer aldı. Çalışkan ve istekliydi.

■ Kerem Baykuş: Özellikle antrenmanların en çalışkan isimlerinden olan 2000 doğumlu oyuncu, Verona’ya attığı golle de yetenekli bir oyuncu olduğunu gösterdi.

■ Muhammet Akpınar: Altyapıdan A Takım’a katılan bir başka isimdi. Kalıcı olmak için çaba sarfetti. Süre aldığında mücadeleci bir oyun yapısı sergiledi.

■ Ahmet Canbaz: W.Bremen’den transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansıyla dikkat çekti. Hem merkez orta saha hem de kanatlarda görev yaptı.

■ Behlül Aydın: Trabzonspor altyapısının Türk futbolu için büyük umut vaat eden bir başka ismi. Hazırlık maçlarındaki görüntüsü büyük beğeni topladı.