Trabzonspor , Süper Lig ’de transferin hızlı takımlarından biri oldu. Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi Avrupa çapında ses getiren imzalar attırdı. Fırtına’nın üç yeni yıldızı da Molde karşısında sahaya ilk 11’de çıktı. Normalde sağ bekte görev yapan Peres, Abdullah Avcı tarafından savunmanın solunda görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, alışık olmadığı bir bölgede oynamasına rağmen hatasız bir futbol sergiledi. Taraftarın Bordo-Mavili formayla görmeyi sabırsızlıkla beklediği isimlerin başında Marek Hamsik geliyordu. Slovak yıldız, yeni takımına kısa sürede uyum sağladığını gösterdi. Hamsik, iki etkili şutla kaleyi yokladı, arkadaşlarına çok şık paslar attı.

İsmail&Dorukhan yedek

Gervinho ise hücum hattında sürekli yer değiştirdi, driplingleriyle savunmaya zor anlar yaşattı. Fildişi Sahilli yıldız, ikinci yarının başında yakaladığı bir pozisyonu gole çeviremedi. Fırtına’nın üç yıldızı da 90 dakika sahada kaldı. Trabzonspor’un yeni transferlerinden Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı ise kulübede bekledi.