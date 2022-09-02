Geçen sezon attığı 20 golün ardından krallık tacını takan Umut Bozok dün Trabzon'a geldi, imzasını attı ve bugün maça çıktı. Ümraniyespor deplasmanında maça kulübede başlayan 25 yaşındaki forvet mücadele golsüz devam ederken, ikinci yarının hemen başında oyuna dahil oldu. 45 dakika sahada kalan başarılı futbolcu ilk maç performansıyla gelecek adına umut verdi.

Yıldız oyuncu 1-0 kazandıkları Ümraniyespor mücadelesinin ardından da Bordo-Mavili formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Umut, "Çok mutlu ve gururluyum. Böyle büyük bir kulüpte oynamak benim için gurur verici. Çalışmaya devam ediyorum. Takıma çok yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemli şey gol atmak. İnşallah en iyisi yapacağım. 45 dakika oynadım. Elimden geleni yaptım. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Transfer döneminde Abdullah Hoca ile çok fazla konuştuk. Hoca için sahada her şeyimi veririm" ifadelerini kullandı.















