Trabzonspor'un yeni yıldızı: Abdülkadir Parmak

Ünal Karaman’ın özellikle Türkiye Kupası’nda şans verdiği Abdülkadir Parmak sınıfı geçti. Trabzonspor formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcunun, yarın oynanacak Sivasspor maçında ilk 11’de sahaya çıkabileceği öğrenildi.

26 Ocak 2019, Cumartesi 07:01
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Trabzonspor'un yeni yıldızı: Abdülkadir Parmak

Trabzonspor'un altyapı fabrikası A takıma oyuncu çıkarmaya devam ediyor... Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile birlikte başlayan gençlik aşısı Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen’le birlikte sürmüştü. Fırtına’da son olarak öne çıkan isim ise Abdülkadir Parmak oldu.

Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen ancak sürekli alt lig ekiplerine kiralanan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ayağına gelen forma fırsatını iyi değerlendirdi. Bordo-Mavili formayla Türkiye Kupası’nda 5, ligde ise 3 olmak üzere toplamda 8 maça çıkan genç futbolcu, 4 gollük performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Anthony’nin formu düştü

Özellikle Türkiye Kupası’nda ortaya koyduğu oyunla göz kamaştıran ve son olarak Balıkesirspor ağlarını 2 kez havalandıran Abdülkadir, yarın oynanacak Sivasspor maçı öncesinde de formaya göz kırptı.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın sol kanatta tercih ettiği Anthony Nwakaeme’nin düşen formu nedeniyle Abdülkadir Parmak’ın, Sivas karşısında ilk 11’de başlama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

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