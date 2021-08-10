..Ve Trabzonspor yeni forvetine kavuştu. Nisan ayından bu yana Danimarkalı yıldızı kadrosuna katmaya çalışan Bordo-Mavililer, kurulan son temaslarda mutlu sona ulaştı. Kıran kırana pazarlıkların ardından 28 yaşındaki yıldızla senelik 2.1 milyon Euro ücret üzerinden 4 yıllık kontrat imzalayan Trabzonspor Yönetimi, sonrasında Parma ile pürüzleri çözdü ve İtalyan ekibini 5.1 milyon Euro karşılığında ikna etti. 1.93’lük forvet için sabah saatlerinde İtalya’ya özel uçak gönderilirken, Trabzonspor’un yeni forveti saat 17.00 gibi şehre ayak bastı. Havalimanına akın eden taraftarlar, Cornelius’u büyük bir coşkuyla karşıladı. Trabzonsporluların müthiş ilgisi nedeniyle şaşkınlık yaşayan Cornelius, yumruğunu havaya kaldırarak araca bindi ve tesislere geçti.

14 numarayı seçti

Bugün sağlık testleri yapılacak olan Andreas Cornelius için ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla imza töreni düzenlenecek. Yeni sezonda 14 numaralı formayı giyecek olan Trabzonspor’un yeni ‘Viking’i için akşam saatlerinde KAP açıklaması da yapıldı.





Cim Bom ve Fener onu istemişti

Danimarkalı forvet, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ile Fenerbahçe ’nin de transfer gündemine gelmişti. Özellikle Kopenhag forması giydiği dönemde Cim Bom’un çok istediği Cornelius, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe’nin radarına takılmıştı. İtalyan basını, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin bu transferde rekabete girdiğini yazmıştı.

3 haftadan fazla sakatlanmadı

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Andreas Cornelius, sakatlık geçmişine bakıldığında sorunsuz bir oyuncu profili çiziyor. Parma, Atalanta, Cardiff ve Kopenhag gibi Avrupa kulüplerinde forma giyen 28 yaşındaki santrfor, görev yaptığı hiçbir takımda 3 haftadan uzun bir sakatlık yaşamadı. Cornelius, profesyonel futbol kariyeri boyunca toplamda sadece 22 maç kaçırdı.

Özel uçakla şehre geldi

Cornelius için Parma ile yapılan pazarlıklarda mutlu sona ulaşılmasının ardından vakit kaybedilmeden İtalya’ya uçak gönderildi. İstanbul’dan kalkan özel jet, Danimarkalı yıldızı ve menacerini alıp, dün saat 17.00’de Trabzon’a indi. Sabah saatlerinde uçağın pilotu Trabzonspor logolu jetin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, devamında kulübün sosyal medya hesaplarında üst üste videolar yer aldı. Cornelius’un Trabzonspor formasını giydiği paylaşım, büyük yankı uyandırdı.

Bonservis bedeli 5.1 milyon Euro

Bu sezon flaş transferlere imza atan Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığı dönemindeki en yüksek bonservis ücretini Andreas Cornelius için ödedi. Uzun pazarlıklar sonucunda Parma ile dün sabah saatlerinde 5.1 milyon Euro’ya anlaşan Trabzonspor, bu parayı taksitler halinde, 5 yıllık periyotta ödeyecek. 28 yaşındaki Danimarkalı yıldız da Fırtına’da senelik 2.1 milyon Euro alacak. 4 senelik kontrat imzalanan Cornelius için kısa zamanda imza töreni düzenlenecek.

Gervinho ile buluştular

Geçtiğimiz sezon Parma’da birlikte forma giyen Gervinho ile Cornelius, bu kez Trabzonspor’un başarısı için ter dökecek. Bordo-Mavililer’in Fildişili yıldızı, Cornelius’un ikna sürecinde kilit rol oynadı. Şehir, kulüp ve tesisler hakkında eski takım arkadaşına detaylı bilgi veren ve mutlaka Trabzonspor’a gelmesini söyleyen Gervinho, bu transferde en az yöneticiler kadar etki gösterdi.

FANATİK ne yazdıysa o!

Trabzonspor taraftarları, Bordo-Mavili kulübün bu sezon kadrosuna kattığı tüm oyuncularda olduğu gibi Cornelius transferindeki gelişmeleri de FANATİK’ten takip etti. İlk olarak 27 Nisan’da duyurduğumuz Danimarkalı yıldız için 3.5 aylık süreçte yaşanan tüm detayları FANATİK adım adım okuyucularına duyurdu.