Geçtiğimiz sezon boyu başarılı bir grafik sürdüren fakat son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Alexander Sörloth, Jose Sosa, Filip Novak gibi yıldızlarının ayrılmasıyla kadrosunda yapılanmaya gitti. Bordo-Mavili ekip Benik Afobe, Vitor Hugo, Lewis Baker, Djaniny, Fousseni Diabate, Marlon, Flavio, Anders Trondsen, Stiven Plaza ile kadrosunu güçlendirdi. Peki Trabzonspor'un yeni transferlerini ne kadar tanıyorsun? Karadeniz ekibinin transferleri hakkında bir quiz hazırladık. Geçmişte oynadıkları takımlardan, yakın dönemdeki form durumlarına kadar birçok detayı göz önüne aldık. Evet, artık söz sırası sende. Futbol ve Trabzonspor bilgime güveniyorum diyorsan, hazırladığımız quiz'e katıl, bilginizi test et.



