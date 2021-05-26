Fırtına'da imza günü... Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezonda şampiyonluğa göz diken Bordo-Mavililer transferde bombaları patlatmaya başlıyor. İlk kez FANATİK'in duyurduğu Gervinho ile Bruno Peres dün yurda geldi, bugün sabah saatlerinde de sağlık kontrollerinden geçecek. İki yıldız isim için sonrasında imza töreni düzenlenecek. Fildişili yıldız Gervinho 2, Brezilyalı Peres ise 3 yıllığına kendisini Bordo-Mavi renklere bağlayacak olan imzayı atacak.

Hedef kampa yetiştirmek

Erkenden iki yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine adeta gövde gösterisi yapacak olan Karadeniz ekibinde, Gervinho ile Peres sezon başı kampına ilk günden itibaren katılacak. Fırtına kadroya yapacağı diğer takviyeleri de sezon başı kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

Bonservis ödenmeyecek

Parma, İtalya Serie A'da küme düşmesi sonrasında Gervinho ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Görüşmelerde erken davranan Trabzonspor, Fildişili yıldızı kaptı. Bruno Peres'in de Roma ile sözleşmesinin bitmesi sonrasında boşa çıkacak olması Fırtına'nın iştahını kabarttı. Brezilyalı sağ bekle yapılan pazarlıklar kısa sürede olumlu sonuçlandı. Bordo-Mavililer iki transfer için de bonservis bedeli ödemeden anlaştı.



