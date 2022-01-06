Tymoteusz Puchacz 23 Ocak 1999 yılında Polonya'da dünyaya gözlerini açtı. Çok küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Polonyalı, profesyonel kariyerine 2017'de ülkesinin en köklü ekiplerinden Lech Poznan'da başladı. Sol bek olarak görev yapan Puchacz, sırasıyla Lech Poznan, Z. Sosnowiec, GKS Katowice formaları giydi.

Geçtiğimiz yıla kadar hiç ülkesi dışına çıkmayan 22 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz 2021'de Almanya'nın yolunu tuttu ve Union Berlin'e imza attı. Ancak Alman ekibinde beklentileri karşılayamayan Puchacz yalnızca 7 maça çıkabildi. Fakat Polonyalı sol bek bulduğu kısıtlı sürede 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Künyesi

Adı: Tymoteusz Puchacz | D.Tarihi: 23.01.1999 | D.Yeri: Sulechow

Ülkesi: Polonya | Boy: 1.80 | Mevki: Sol bek

Ayak: Sol | Kulübü: Union Berlin | Kontrat: 30.06.2025

Oynadığı kulüpler: Lech Poznan, GKS Katowice, Z. Sosnowiec

Milli takım: Polonya (10 maç)