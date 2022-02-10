Ara transfer dönemi başlamadan Trabzonspor ’un kadrosuna kattığı ve Çin’den bedelsiz olarak transfer ettiği Jean Evrard Ko uassi, dün siftahı yaptı. Bordo-Mavili formayı ilk kez giyen ve 11’d e olan Kouassi, sergilediği performansla tam not aldı. Fildişili yıldız, ilk yarıda sol kanatta oynadı. İkinci devrede Enis Destan çıkınca forvete geçti. Puchacz’ın ortasında golü bulan Kouassi’nin ağlara giden vuruşu ofsayt nedeniyle iptal edilirken, 27 yaşındaki yıldız 77. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Murat Cem’ in pasında tekrar topu filelere gönderdi. Hızı, driplingleri ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Kouassi, şampiyonluk yolunda takıma önemli katkı sağlayacağını gösterdi.