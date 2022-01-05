Trabzonspor , Başakşehir'in Bosna-Hersekli yıldızı Edin Visca'yı resmen kadrosuna kattı. 2011'de ülkemize gelen Visca, Türkiye'de Başakşehir dışında ilk kez başka bir takımın formasını giymeye hazırlanıyor. Eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile buluşacak Visca, Türkiye'de birçok özel anı barındıran değerli bir kariyer elde etti.

İşte Edin Visca'nın Türkiye kariyeri:

İlk durak Türkiye

Edin Visca, ülkesi Bosna-Hersek'te Zeljeznicar'da sergilediği performans sonrası 2011'de o zamanlardaki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne transfer oldu. Transfer karşılığında Zeljeznicar'a 400 bin Euro bonservis bedeli ödendiği belirtilmekteydi.

Düzenlenen imza töreninde 21 yaşında ilk kez Bosna-Hersek dışında futbol oynamaya hazırlanan Edin Visca, "Kariyerim için doğru bir adım. 2-3 gün oldu buraya geleli ama her şey harika gidiyor. Buraya gelmeden önce Kenan Hasagic ile görüşmüştüm. Bana her konuda yardımcı olacağını söyledi. Türkçe öğrenmek istiyorum. Sahada da kendimi sisteme empoze etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İlk maç ve ilk gol Galatasaray 'a

Edin Visca, Başakşehir formasıyla ilk resmî maçına 11 Eylül 2011'de Galatasaray karşısında çıktı. Visca'nın ilk golcü ile 3 Ocak 2012'de yine Galatasaray'a karşı geldi.

İkinci lig macerası

2012-13 sezonu sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig'de 16. sırayı alarak PTT 1. Lig'e düştü. Edin Visca, o ana kadar sergilediği dikkat çekici performansa rağmen takımda kaldı.

100. maç şampiyonluk maçı

Edin Visca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi formasıyla 100. maçında 20 Nisan 2014'te çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda oynanan maçta Edin Visca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kariyerindeki 100. maça çıktı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e direkt dönüş hakkını kazandı. Visca, takımının yeniden Süper Lig'e dönüşüne 10 gol, 10 asistle büyük katkı sağladı.

2017'de en çok gol atan Başakşehir oyuncusu oldu

2014'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir ismini aldı. 2016'da Edin Visca, Başakşehir ile olan sözleşmesini 4 yıl uzattı.

14 Ocak 2017'de Visca, Başakşehir'in Kayserispor'u 5-0 mağlup ettiği maçta attığı golle kulüpteki 51. golüne ulaştı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Edin Visca, 18 Şubat 2017'deki Gaziantepspor maçıyla da kulüp formasıyla 200. kez sahaya çıkmış oldu.

24 Mayıs 2019'da ise Alanyaspor'a karşı 300. maçına çıkan Edin Visca, o maçta bir de gol kaydetmeyi başardı.

2018-19 sezonuna 34 Süper Lig maçında 13 gol, 14 asist ile damga vuran Visca; beIN SPORTS tarafından Yılın Süper Orta Sahası Ödülü'ne layık görüldü.

Abdullah Avcı ile yolları ayrıldı

2014-19 yılları arasında Edin Visca'nın yükselen performansında Abdullah Avcı etkisi büyüktü. 2019'un sonunda ise Abdullah Avcı, takımdan ayrılırken göreve Okan Buruk geldi.

2020'de beklenen şampiyonluk!

Edin Visca'nın sürüklediği Başakşehir, Bosna-Hersekli yıldızın ligde 13 gol, 12 asist ile yıldızlaştığı 2019-20 sezonu sonunda beklediği tarihî şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğun yanı sıra ligin son maçında Kasımpaşa ağlarını sarsan Edin Visca, Başakşehir formasıyla 100. golüne ulaştı.

2020'de ise Edin Visca, Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ederken 20 Eylül 2020'de Leipzig deplasmanında futbolculuk kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıştı.

Ve ayrılık gerçekleşti...

Edin Visca, 2021-22 sezonunun ilk yarısında Başakşehir ile 18 maça çıktığı Süper Lig'e yine 4 gol, 8 asistle damga vurdu. Eski hocası Abdullah Avcı'nın yoğun ısrarları sonucunda ise beklenen gerçekleşti ve Edin Visca, Türkiye'deki ikinci durağı olan Trabzonspor'a transfer oldu. Visca'nın 10 yıl 4 aylık Başakşehir macerası sona erdi.