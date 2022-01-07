Trabzon’da Visca coşkusu yaşanıyor... 3 yıllık büyük aşk nihayet mutlu sonla biterken, Fırtına’nın bomba transferi dün sabah saatlerinde şehre geldi. Trabzon Havalimanı’na yüzlerce Bordo-Mavili taraftar akın ederken, Visca tezahüratlarla coşkulu şekilde karşılandı. Trabzonlu futbolseverlerin büyük ilgisi nedeniyle mutluluğu gözlerinden okunan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, taraftarları selamladı, ardından kulübün yetkilileri ve menacerleriyle havalimanından ayrıldı. İlk olarak sağlık kontrolünden geçen Visca için kulübün medya departmanı özel bir video çekimi yaparken, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı eski öğrencisine ‘hoş geldin’ dedi.

Geldiği gibi idmana çıktı

Edin Visca, akşam ise ayağının tozuyla Trabzonspor ’daki ilk antrenmanına çıktı. Başakşehir’den hazır bir şekilde gelen Bosnalı yıldız, 12 Ocak’ta ara transfer dönemi resmen başlayacağı için bugünkü Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroda olmayacak. 15 Ocak’taki Sivasspor deplasmamında ise forma giyebilecek. Visca için bugün Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla imza töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Bugün statta olacak

Edin Visca, bugün saat 20.00’de başlayacak Trabzonspor- Yeni Malatya mücadelesini Medical Park Stadı’nda takip edecek. Trabzonspor formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanan Bosnalı yıldıza, Akyazı’da taraftarların yine büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Sonraki hafta oynanacak Sivasspor deplasmanında 21 kişilik kadroda olması beklenen Visca, “Taraftarlarla beraber şampiyonluk yaşamak, gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için sabırsızlanıyorum” demişti.

Gece gündüz uğraştı

2 aylık yoğun görüşmelerin ardından Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Edin Visca’nın transferinde, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun büyük çabası var. Geçtiğimiz yılın devre arasında bizzat Alanya’ya gidip Bakasetas’ı özel uçakla getiren Ağaoğlu, Visca için de adeta gece gündüz uğraş verdi. Başakşehir cephesiyle defalarca görüşen ve Fenerbahçe ’nin devrede olduğu transferde işi bitiren Başkan, kendi söylemiyle 3.5 yıllık dönemindeki en zorlu transferi mutlu sonla noktaladı. 2 aylık periyotta kendi işlerini dahi arka plana atıp Visca’ya odaklanan Ağaoğlu, hem hocası Abdullah Avcı’ya hem de yıllardır bu transferi bekleyen Bordo-Mavili taraftarlara müthiş bir yeni yıl hediyesi vermiş oldu. Ağaoğlu’nun yanı sıra Asbaşkan Ertuğrul Doğan da Visca transferinde çok büyük fedakârlıklar yaptı.