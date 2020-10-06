Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Bordo mavililer, oyuncunun eski kulübü Al Ahli'nin gerekli evrakları geç göndermesinden ötürü lisansını çıkaramadı.

Fırtına'nın, yaşanan bu sorun nedeniyle geçici lisans çıkartacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFERİ KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Oyuncuya, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin avro garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verilmişti.