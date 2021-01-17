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Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir, takımla birlikte çalıştı

Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da yeni transfer Berat Özdemir de takımla çalıştı.

17 Ocak 2021, Pazar 16:03 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir, takımla birlikte çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların rejenerasyon çalışmaları yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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