Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların rejenerasyon çalışmaları yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.