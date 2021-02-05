Bordo-Mavililer’in transferini ‘sirtaki’ videosuyla duyurduğu Bakasetas, şova başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ilk 11’de görevlendirdiği Trabzonspor’un 10 numarası, çok iyi bir maç çıkardı. Golünü de attı. Üstelik 61. dakikada... Trabzon’un plaka numarasında ağları havalandıran 27 yaşındaki yıldız, golün ardından büyük sevinç yaşadı. Geçtiğimiz haftaki Beşiktaş maçında son yarım saatlik bölümde görev yapan Bakasetas, takımla sadece 1 idman yapmasına rağmen oldukça hazır bir görüntü vermişti. Bu sezon 21. lig maçında 7. kez rakip fileleri sarsan Yunan oyuncunun, 2 de asisti bulunuyor.

79’da Yunus ile değişti

Abdullah Avcı’nın 79. dakikada kenara aldığı Bakasetas, protokol tribününün alkışları eşliğinde kulübeye geçerken; yerini Yunus Mallı’ya bıraktı. Son maçların gizli kahramanlarından biri olmasına rağmen Denizlispor mücadelesine yedek başlayan Flavio, oyuna girdikten sonra yine elinden gelenin fazlasını yaptı.