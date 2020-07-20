Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı. Bordo mavili yönetim, daha önce istifasını sunan Çimşir'in istifasını kabul etti. Bordo mavili kulüp, Hüseyin Çimşir'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile teknik direktör sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Sezonun kalan maçlarında yardımcı antrenör Eddie Newton'un görev yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Bordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.

1.88'lik puan ortalaması yakaladı

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.

DHA