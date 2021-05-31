Gervinho ve Bruno Peres’in ardından sol bek ile forvet transfelerine öncelik veren Trabzonspor’da, çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın soluna nokta atışı bir takviye isterken, yoğunlaşılan isimler Birger Meling ve Umut Meraş. Ancak kulüpleriyle yapılan pazarlıklarda henüz önemli mesafe katedilmiş değil. Alternatif oyuncular üzerinde de durmaya başlayan Fırtına’da, gündeme gelen son aday; Marcelo Saracchi. Galatasaray ile 1.5 senelik kiralık sözleşmesi biten Uruguaylı yıldız, Leipzig’e dönecek. Bordo-Mavililer, 2023’e kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan Saracchi’yi kiralamak için nabız yokladı ancak beklemeyen bir cevap alındı. Bundesliga ekibi, “Satmayı düşünüyoruz. Fiyatı 6 milyon Euro” yanıtını verirken, Trabzonspor beklemeye geçti.

Sörloth için temaslar devam

Eğer Leipzig istediği seviyede teklifler alamazsa, Karadeniz ekbi kiralama formülüyle tekrar devreye girecek. Zorunlu satın alma opsiyonunun konulması halinde de bütçenin maksimum 2.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu iletilecek. Sörloth konusunda Leipzig ile bir süredir temasta olan Bordo-Mavili yönetim, Saracchi işinde şimdilik süreci takip ediyor.



