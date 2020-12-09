Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber pozitif bir futbol oynayan ve kalesini gole kapatmaktan bir hayli etkili olan Trabzonspor, son olarak Sivasspor ile karşılaştı. Bordo mavililer, kıran kırana geçen mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılsa da, oynanan iyi futbol yüzleri güldürmeyi başardı.

Bununla beraber Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın da gelmesiyle beraber genç yetenekler takıma kazandırılmaya başlanıldı. Bordo mavili kulübün altyapısında oynayan 17 yaşındaki Hakan Aydın, artık resmen Trabzonsporlu oldu.









Sözleşme imzalandı

Trabzonspor, alt yapıdan çıkarttığı kalecisi Hakan Aydın ile profesyonel sözleşme imzaladı. Tesislerde düzenlenen törene Hakan'ın annesi ve babası da katıldı. Hakan Aydın, şu anda Trabzonspor U19 takımının kalesini koruyor. Öte yandan Hakan, 2003 doğumlu olması nedeniyle kendi jenereasyonunun hayli önünde gözüküyor.

Penaltı canavarı

Geçen sezon Galatasaray U16 ile Trabzonspor U16 takımının karşılaştığı final maçında penaltılarda gösterdiği performansla adını duyuran Hakan Aydın bordo mavili takıma kupayı getirmişti. 1.90'lık boyuyla dikkat çeken Hakan Aydın maçın penaltılar bölümünde yaptığı 4 kurtarışla maça damgasını vurmuştu.

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